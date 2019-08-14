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سوبر كورة يكشف سر تأجيل الزمالك الإعلان عن المدرب الأجنبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة، السبب الحقيقى وراء تأجيل مجلس إدارة نادي الزمالك، الإعلان عن أسم المدير الفنى الجديد، لقيادة الفريق الكروى، الموسم المقبل.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي هو المدير الفنى الجديد للقلعة البيضاء، كاشفا عن أسباب عدم الإعلان عن توليه المسئولية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمرتضي منصور رئيس الزمالك الذى أقيم صباح اليوم.

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