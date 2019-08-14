الامارات | مفاجأة جديدة غير متوقعة في قضية سقوط طائرة الأرجنتيني سالا

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة غير متوقعة في قضية سقوط طائرة الأرجنتيني سالا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة سكاي أن "مباحث حوادث الطائرات" حددت السبب الذي أدّى إلى وفاة اللاعب الأرجنتيني ​إيميليانو سالا​ بعد أن سقطت الطائرة التي كانت تقله في شهر يناير الماضي.

وكشف تقرير المباحث أن بعد الحصول على عيّنة من دم اللاعب تبين وجود مادة أول أكسيد الكربون في جسده بنسبة تصل إلى 58%، كما تكرر الأمر أيضًا مع الطيار الذي سقط معه.

وأوضح التقرير: "ليس من الواضح سبب وفاة سالا والطيار، سواء حدث ذلك بسبب الغاز أو عقب سقوط الطائرة، لكن التعرض لأول أكسيد الكربون يمكن أن يقلل أو يعوق قدرة الطيار على القيادة، ويعود ذلك إلى حجم الغاز الذي تعرض له".