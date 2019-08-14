الامارات | نفاذ مبكر لتذاكر نهائي غرب آسيا بين العراق والبحرين

شكرا لقرائتكم خبر عن نفاذ مبكر لتذاكر نهائي غرب آسيا بين العراق والبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا لكرة القدم عن نفاذ تذاكر الدخول لمشاهدة المباراة النهائية التي ستجمع منتخبا العراق والبحرين والتي ستقام عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب كربلاء الدولي والذي يتسع لـ 30 الف متفرج وذلك قبل اكثر من 6 ساعات من موعد المباراة.

يذكر ان المنتخب البحريني وصل للنهائي المرتقب بعد فوزه على الكويت (1-0) وبنفس النتيجة تغلب على الاردن، بينما تعادل مع المنتخب السعودي بدون اهداف.

بينما وصل المنتخب العراقي للمباراة النهائية بعد فوزه على لبنان بهدف نظيف وعلى اليمن، وفلسطين(2-1) كما وتعادل مع سوريا بدون اهداف

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