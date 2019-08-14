الامارات | الفجيرة يلاعب الشارقة وديا الخميس

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة على حسابه الرسمي "تويتر" في مواقع التواصل الاجتماعي، بان الفريق الاول لـ"الذئاب" سيحل ضيفا على استاد الشارقة الدولي حيث سيلتقي مع الملك الشرقاوي في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين عند الساعة السادسة مساءا وذلك ضمن استعداداتهما للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وذلك في رابع مباراة ودية للفجيرة بعد عودته من المعسكر الخارجي الذي اقامه في التشيك. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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