شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لليد للناشئين يتأهل لدور الثمانية بكأس العالم للناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اكتسح منتخب مصر لكرة اليد للناشئين من نظيره السلوفيني بنتيجة 30- 23، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لليد للناشئين. و قدم منتخب مصر مباراة مميزة ليتأهل عن جدارة إلى دور الثمانية من البطولة، ليواجه الفائز من مواجهة أيسلندا واليابان.

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