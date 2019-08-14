مصر تهزم سلوفينيا في بطولة العالم لناشئي اليد

تأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية من بطولة العالم للناشئين تحت 19 عام لكرة اليد، بعدما تغلب على نظيره السلوفيني بنتيجة 30-23، عصر اليوم الأربعاء، في دور الـ16 من المسابقة.

منتخب مصر كان قد تأهل إلى دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الثانية على حساب السويد، فرنسا، المجر، الصين تايبيه وكندا.

وتفوق منتخب مصر في الشوط الأول من مواجهته ضد سلوفينيا بنتيجة 16-8، قبل أن يحافظ على تفوقه في النصف الثاني من اللقاء حتى نهايته.

وجاء فوز منتخب مصر ليصعد به إلى دور الثمانية من البطولة والتي تقام مبارياته غدًا الخميس، حيث ينتظر الفراعنة الفائز من مواجهة أيسلندا واليابان.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأول كان قد تأهل إلى دور الثمانية في بطولة العالم للكبار، قبل أن يتأهل منتخب الشباب تحت 21 عام إلى الدور قبل النهائي ليحصل على برونزية المونديال منذ عدة أيام ماضية.