كوفاتش يدعم بيريسيتش بمثال شخصي.. ويلمح لصفقة قادمة

امتدح الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني، قدرات مواطنه إيفان بيريسيتش، وذلك بعد تعاقد النادي البافاري مع اللاعب على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي.

وقرر البايرن ضم الدولي الكرواتي، صاحب الـ30 عامًا، بعد فشله في حسم صفقة ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب تعرض الأخير لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وظهر كوفاتش في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، رفقة بيريسيتش، حيث وُجهت إليه أسئلة من الصحفيين عن رأيه في انضمام اللاعب، الذي جاء كخطة بديلة لصفقة ساني المؤجلة.

وعن ذلك، قال كوفاتش: "عندما انضممت للبايرن كنت الخطة (ب) أيضًا، لكنني نجحت في مساعدة الفريق وحصدت ثنائية الدوري والكأس".

وأردف: "لقد تناقشت مع الإدارة حول بعض الأسماء، وفي النهاية قررنا جلب بيريسيتش، لأنني أعرفه منذ فترة طويلة، كما حدثني عنه ديتر هيكينج، مدرب هامبورج، بعدما عمل معه في فولفسبورج سابقًا".

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وأشار المدرب الكرواتي إلى المقومات التي يمتلكها لاعب بوروسيا دورتموند الأسبق، إذ يتميز بقدرته على اللعب بكلتا قدميه، بالإضافة إلى تميزه في الضربات الرأسية، مضيفًا: "أنا واثق من قدرته على منحنا ما نحتاجه".

واعترف مدرب بايرن ميونخ بحاجته لمزيد من التدعيمات قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث قال: "بيريسيتش هو الأول، لكننا بحاجة لمزيد من اللاعبين، القادرين على تحسين جودة الفريق، وهذا ما نعمل عليه بالفعل".

واستطرد: "آمل بأن نرحب بلاعب آخر قبل إغلاق باب الميركاتو في 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، وبكل تأكيد لسنا بحاجة لمزيد من التعاقدات في الخط الخلفي".

وفي ختام تصريحاته، أعلن كوفاتش استمرار معاناة اللاعب الإسباني خافي مارتينيز من إصابة تمنعه من المشاركة في التدريبات، مما يهدد ظهوره في الجولة الافتتاحية للبوندسليجا ضد هيرتا برلين، الجمعة المقبل.