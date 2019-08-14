شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أشواط «التنشيطي» بمهرجان ولي العهد للهجن.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تنطلق غداً (الخميس) سباقات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية على ميدان محافظة الطائف، ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالي، بمجموع جوائز مالية تبلغ قيمتها 53 مليون ريال، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية في 439 شوطاً على فترتين، تبدأ الفترة الصباحية عند الساعة الـ7 صباحاً، والفترة المسائية عند الـ3 عصراً.

وخصص الاتحاد السعودي للهجن المنظم للمهرجان المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطاً مخصصة لجميع الفئات العمرية، فيما ستكون المرحلة الثانية لأشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطاً، والأشواط الختامية 173 شوطاً، فيما تستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019.

وكانت اللجنة المنظمة قد دعت الراغبين في المشاركة في أشواط المهرجان وملاك الهجن للتسجيل الإلكتروني، وفي حال تفعيله لمرة واحدة سيتمكن المالك والمضمر مستقبلاً من التسجيل في جميع السباقات والمهرجانات القادمة دون مراجعة الميادين.