عبدالرحمن حميد أفضل لاعب فى مباراة مصر وسلوفينيا بمونديال ناشئى اليد...

جدة - عمرو شويل حصل عبد الرحمن حميد حارس المنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر وسلوفينيا بدور الـ16 من منافسات كأس العالم المقام فى مقدونيا.

ونجح منتخب ناشئين كرة اليد فى تحقيق الفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 / 23، لينجح فى التأهل إلى دور ربع النهائى.

بهذا الفوز نجح منتخب ناشئين اليد فى تحقيق الانتصار الخامس فى المونديال بعد الفوز فى 4 لقاءات بالدور الأول وتلقى خسارة وحيدة أمام فرنسا.

يلتقى منتخب ناشئين اليد غدا الخميس مع الفائز من لقاء أيسلندا واليابان فى دور الثمانية.

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وشهد مشوار ناشئين اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32/29 قبل الخسارة من فرنسا 28/24 ثم الفوز على تايوان 36/25 ثم كندا 47/20 وأخيرًا المجر 31/24.

تضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبدالعال،ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.