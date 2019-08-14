مدرب أورلاندو مديرا فنيا للزمالك..والإعلان خلال ساعات...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر باللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك إن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي هو من تم اختياره لتدريب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.
وأكد المصدر أن اللجنة حددت ثلاثة مدربين لاختيار أحدهم لتدريب الفريق الأبيض وجاء الصربي ميتشو على رأس القائمة وبعده مواطنه الكسندر ستانوفيتش المدير الفني السابق للقادسية السعودي، ويأتي بعدهما الايطالي جيوفاني دي بياسي في الترتيب الثالث الا أن الاخير حظوظه قليلة.
وكان الزمالك حدد قائمة مدربين لاختيار احدهم تضم كل من الصربي ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني لاورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ومواطنه أليكساندر ستانويفيتش و السويسري رينيه فايلر والايطالي جيوفاني دي بياسي واليوناني مارينوس أوزونيديس والارجنتيني رامون دياز.
وكشف المصدر ذاته إن الزمالك قرر تأجيل الاعلان اليوم عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا للفريق لحين الاتفاق مع ناديه علي رحيله لتولي قيادة الزمالك خلال الساعات المقبلة.
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