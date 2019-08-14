شكرا لقرائتكم إعادة تشكيل لجنة المسابقات بالجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ضم 4 عناصر جديدة لتشكيل اللجنة بداية من الموسم الجديد. Advertisements وتضم قائمة الأربعة أعضاء الجدد في لجنة المسابقت كل من : اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك، شوقي عبد الشافي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، ومحمود هانى عضو لحنة مسابقات القسم الثاني، واللواء محمد طه مسؤول أمن الملاعب السابق باتحاد الكرة.

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