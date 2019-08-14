شكرا لقرائتكم حمودى يفاضل بين 5 عروض بعد فسخ عقده مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل أحمد حمودي الذى فسخ عقده مع النادي الأهلى خلال الساعات الماضية بين عدة عروض تلقاها مؤخراً تمهيداً للانتقال لإحداها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. كان الأهلى فسخ عقد أحمد حمودي بالتراضي ليرحل اللاعب عن القلعة الحمراء رسمياً ويصبح من حقه الانتقال لأي نادي يختاره دون الرجوع للأهلي. Advertisements وتلقي حمودي عدة عروض محلية أبرزها من الاتحاد السكندري وسموحة والإسماعيلي وانبي والمقاولون العرب بجانب عرضاً خارجياً من الدوري الأمريكي لكنه بمقابل مالي ضعيف وسيختار اللاعب من بين هذه العروض الستة للانتقال لإحداها في غضون الأيام المقبلة.

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