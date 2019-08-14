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شكرا لقرائتكم ميتشو كلمة السر فى تأجيل إعلان مدرب الزمالك الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، السبب الحقيقى وراء تأجيل مجلس إدارة نادي الزمالك، الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد، لقيادة الفريق الكروى، الموسم المقبل.
مدرب الزمالك الجديد ميتشو
كشف مصدر مطلع داخل الزمالك ، أن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي هو المدير الفنى الجديد للقلعة البيضاء، وعدم الإعلان عن توليه المسئولية بناءا على طلب المدرب نفسه.
مدرب الزمالك الجديد يظهر بدوري جنوب أفريقيا الليلة
وأكد المصدر أن ميتشو سيقود أورلاندو فى مباراة الليلة أمام سبور سبورت فى الدوري الجنوب أفريقي، وطلب من مسئولي الزمالك عدم الإعلان عن توليه المسئولية، حتى لا يتعرض لانتقادات هناك بأنه منشغل بمفاوضات مع نادي آخر رغم ارتباط فريقه الحالي بمباريات هامة.
مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة الأحد
وأعلن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الإعلان الرسمي عن اسم المدير الفنى الأجنبي الجديد، سيتم فور وصوله للقاهرة، مؤكدا أن المدرب سيتواجد فى مصر يوم الأحد المقبل، لتولي المسئولية الفنية بشكل رسمي.
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