شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات توقف زيزو 4 مباريات بسبب مباراة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك 4 مباريات وتغريمه 5 الاف جنيه بسبب طرده فى لقاء القمة 118 أمام الأهلى .

وكان الحكم المجرى فرانس كاراكو قد اشهر البطاقة الحمراء لأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، بعدما قام الأخير بدفعه فى نهاية مباراة الأهلى بالقمة 118 التى جمعتهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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وفاز الأهلى على الزمالك بهدف دون رد أحرزه التونسى على معلول فى الدقيقة 59.