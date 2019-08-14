شكرا لقرائتكم منتخب ناشئو اليد يهزم سلوفينيا ويتأهل لربع نهائى المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

فاز منتخب ناشئو كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره السلوفينى بنتيجة 30 / 23 فى دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا ، لينجح فى التأهل إلى دور ربع النهائى.

إنتهى الشوط الأول بنتيجة 16 /8 لصالح المنتخب المصرى فى شوط شهد تألق ملحوظ للاعبى أحفاد الفراعنة و خاصة الحارس عبد الرحمن حميد.

وبهذا الفوز نجح منتخب ناشئين اليد فى تحقيق الإنتصار الخامس فى المونديال بعد الفوز فى 4 لقاءات بالدور الأول و تلقى خسارة وحيدة أمام فرنسا.

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ويلتقى منتخب ناشئين اليد غدا الخميس مع الفائز من لقاء أيسلندا و اليابان فى دور الثمانية.

وشهد مشوار ناشئين اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32/29 قبل الخسارة من فرنسا 28/24 ثم الفوز على تايوان 36/25 ثم كندا 47/20 وأخيرًا المجر 31/24 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.