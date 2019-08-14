شكرا لقرائتكم 200 دولار مكافأة ناشئى اليد بعد الصعود لربع نهائى المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد كرة اليد صرف مبلغ 200 دولار لكل لاعب بصفوف منتخب الناشئين مواليد 2000 بعد التأهل إلى ربع نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا. وبهذا الفوز نجح منتخب ناشئى اليد فى تحقيق الانتصار الخامس فى المونديال بعد الفوز فى 4 لقاءات بالدور الأول، وتلقى خسارة وحيدة أمام فرنسا. Advertisements وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28 /24 ثم الفوز على تايوان 36 /25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24.

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