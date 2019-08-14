موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل.. وصلاح ينتظر انجازا جديدا

كتب: ضياء السقا

يواجه ليفربول الإنجليزي، نظيره تشيلسي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، في كأس السوبر الأوروبي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الأولي بالدوري على ضيفه نورويتش سيتي، بأربعة اهداف مقابل هدف، بينما يدخل تشيلسي المباراة بعد هزيمته أمام مانشستر يونايتيد برباعية نظيفة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الكرة الأوروبية التي تجمع فيها مباراة السوبر الأوروبي بين فريقين من إنجلترا.

وتوج ليفربول في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، ليمنح مدربه كلوب فرصة المنافسة على لقب السوبر الأوروبي للمرة الأولى، بعد 3 محاولات فاشلة لبلوغ هذه المباراة.

في المقابل، توج تشيلسي في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي، ليضرب موعدًا مع ليفربول في هذا اللقاء الإنجليزي الخالص على لقب السوبر الأوروبي.

وتواجد النجم المصري، محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي الليلة.

وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول قائمة تضم 22 لاعبا بخلاف صلاح، وهم فابينيو، فيرجيل فان دايك، جورجينيو فاينالدوم، جيمس ميلنر، نابي كيتا، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، جو جوميز، حارس المرمى أدريان، جوردان هندرسون، أليكس شامبرلين، آدم لالانا، لونيرجان، شيردان شاكيري، بريوستر، روبرتسون، ديفوك أوريجي، جويل ماتيب، هوفر، كيليهر، ألكسندر أرنولد وإليوت.

صلاح ينتظر انجازا جديدا

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ويبحث صلاح عن إنجاز شخصي جديد خلال مواجهة فريقه لتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، لأنه في حال نجح الفرعون في التتويج بالبطولة هذا العام، سيكون ثالث لاعب عربي يتوج باللقب في التاريخ، والذي حصده الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي على حساب أياكس أمستردام الهولندي موسم 1987-1988، ولكن ماجر كان خارج القائمة، والمغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد موسم 2017-2018، حين فاز النادي الملكي على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ولكنه أيضا لم يشارك في اللقاء، وكان خارج القائمة.

ومن المتوقع أن يشارك صلاح مع ليفربول في مواجهة تشيلسي، ليكون أول لاعب مصري وعربي يلعب في هذه البطولة، حيث يعد صلاح من أبرز لاعبي الريدز في الوقت الحالي وأحد أسلحة الألماني يورغن كلوب الأساسية.

تشكيل ليفربول

ومن المنتظر أن يدخل يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول مباراة تشيلسي اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أدريان في حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: ارنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون، وفى خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم، وفي خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.

تشكيل تشيلسي

في حين ينتظر أن يدخل فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي مباراة ليفربول اليوم بتشكيل يضم كلاً من، حراسة المرمى: كيبا، خط الدفاع: أزبيلكويتا - كريستينسين - زوما – إيمرسون، خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - ماسون ماونت – باركلى، خط الهجوم: بيدرو - تامى ابراهام.

القناة الناقلة والمعلق

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 1، المشفرة، بتعليق: التونسي عصام الشوالي.