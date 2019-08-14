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موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم || تعرف على أهم كواليس المباراة وتشكيل الفريقين بث مباشر...

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تقام الليلة في بث مباشر نهائي كأس السوبر الأوروبي بين وتشيلسى في بطولة أوروبية انجليزية خالصة بعدما اقتنص الفرقين أهم بطولتين أوروبيتين، ونتعرف اليوم من خلال هذا التقرير على موعد مباراة ليفربول اليوم ضد غريمة التقليدي فريق في نهائي كأس السوبر الأوروبية 2019، حيث يستضيف ملعب فودافون أرينا المباراة الهامة، ويدير لقاء العمالقة مساء اليوم الحكم: ستيفاني فرابرت، ويساعده كلا من حكم مساعد: مانويلا نيكولاس، وحكم مساعد: ميشيل أونيل، ويعلق على مباراة السوبر المعلق: عصام الشوالي، أما عن القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأوروبي سنوردها من خلال الجدول المرفق بهذا التقرير.

أما عن موعد مباراة السوبر بين ليفربول ضد تشيلسي،ساعات تفرقنا عن قمة المتعة والتشويق لعشاق الساحرة المستديرة، فتقام المباراة على ملعب فودافون أرينا مساء اليوم الأربعاء 14 أغسطس، وعن توقيت المباراة، فمن المقرر إطلاق صفارة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة”بطاقة المباراة”

مباراة ليفربول ضد تشليسى كاس السوبر الأوربي القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين

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مباراة ليفربول ضد تشليسى كاس السوبر الأوربي القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين
المباراة الموعد الملعب والحكم القنوات الناقلة
ليفربول ضد تشيلسي
  • الأربعاء 14 أغسطس
  • 21:00 مصر
  • 22:00 مكة
  •  ملعب فودافون أرينا
  • الحكم: ستيفاني فرابرت
  • مساعد حكم: مانويلا نيكولاس
  • مساعد حكم: ميشيل أونيل
  • المعلق: عصام الشوالي
  • Polsat Sport
  • canale 5 italia
  • RTS 1 Serbia
  • TVi portugal
  • Arena Sport 1
  • beIN SPORTS HD 1
  • Sky Sport 1 Deutschland
  • BT Sport 2 / HD
  • TVP Sport HD
  • Ziggo Sport Select HD
  • Club RTL
  • Movistar Liga de Campeones HD
  • Eleven Sports 1 HD portugal
  • DAZN 1 HD

قائمة تشكيل نادى ليفربول ضد تشيلسي الليلة

أعلن المدير الفنى لفريق ليفربول يورغن كلوب عن اختيار 23 لاعبا من أجل خوض المباراة، أما عن التشكيل المتوقع لفريق ليفربول لمباراة اليوم ضد تشيلسي، فيتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

  • حراسة المرمى: أدريان
  • خط الدفاع: ارنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون
  • خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم
  • خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.

قائمة تشكيل نادى ليفربول ضد تشيلسي الليلة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم القنوات الناقلة بث مباشر

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم القنوات الناقلة بث مباشر

في حين ينتظر أن يدخل فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي مباراة ليفربول اليوم بتشكيل يضم كلاً من،

  • حراسة المرمى: كيبا
  • خط الدفاع: أزبيلكويتا – كريستينسين – زوما – إيمرسون
  • خط الوسط: كوفاسيتش – جورجينيو – ماسون ماونت – باركلى
  • خط الهجوم: بيدرو – تامى ابراهام.

موعد وتوقيت مباراة ليفربول وتشيلسى

المواجهة ليفربول ضد تشيلسي.
التوقيت الاربعاء 14 / 8 / 2019.
الساعة 9:00 بتوقيت مصر.
القناة بي ان سبورت 1.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسى فى السوبر الأوروبى

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