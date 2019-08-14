شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودي يفاضل بين 6 عروض بعد فسخ عقده مع الأهلي .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل أحمد حمودي الذى فسخ عقده مع النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بين عدة عروض تلقاها مؤخراً تمهيداً للانتقال لإحد الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان الأهلي قد فسخ عقد أحمد حمودي بالتراضي ليرحل اللاعب عن القلعة الحمراء رسمياً ويصبح من حقه الانتقال لأي ناد يختاره دون الرجوع للأهلي. وتلقي حمودي عدة عروض محلية أبرزها من الاتحاد السكندري وسموحة والإسماعيلي وانبي والمقاولون العرب بجانب عرض خارجي من الدوري الأمريكي لكنه بمقابل مالي ضعيف وسيختار اللاعب من بين هذه العروض الستة للانتقال لإحداها في غضون الأيام المقبلة.

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