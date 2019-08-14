شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف زيزو الزمالك 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه للاعتداء على حكم القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه بسبب طرده فى لقاء القمة 118 أمام الأهلى.

وكان الحكم المجرى فرانس كاراكو قد أشهر البطاقة الحمراء لأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، بعدما قام الأخير بدفعه فى نهاية مباراة الأهلى بالقمة 118 التى جمعتهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وفاز الأهلى على الزمالك بهدف دون رد أحرزه التونسى على معلول فى الدقيقة 59.