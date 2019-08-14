حارس ناشئى اليد: هدفنا لقب مونديال مقدونيا وليس التمثيل المشرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر عبد الرحمن حميد حارس مرمى منتخب ناشئى كرة اليد عن سعادته بعد حصوله على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر وسلوفينيا فى دورالـ16 بكأس العالم بمقدونيا، والذى شهد فوز أحفاد الفراعنة بنتيجة 30 / 23. وقال حميد، فى تصريح لـ قناة تايم سبورت، إن المنتخب هدفه الوصول إلى النهائى وحصد اللقب منذ الدقيقة الأولى فى المنافسة وليس التمثيل المشرف. وأشاد حميد بدور حمادة الروبى مدرب الحراس على مجهوده معهم فى البطولة، مشيرا إلى أنه مصدر ثقة له ولزميله مؤمن حسام. Advertisements

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