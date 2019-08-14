بالأرقام.. إحصائيات هدافى ناشئى اليد أمام سلوفينيا فى مونديال مقدونيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد فى الفوز على سلوفينا بنتيجة فى دور الـ16 بكأس العالم فى مقدونيا، ليتأهل إلى دور ربع النهائى. ويرصد ”الخليج 365” إحصائيات هدافى منتخب مصر أمام سلوفينيا كالتالى: منتخب مصر صوب 52 تصويبة أحرز 30 منتخب مصر حصل على 4 رميات 7 أمتار أحرز 2 منتخب مصر تصدى إلى 26 هدفا من 49 تصويبة أهداف منتخب مصر جائت عن طريق حسن وليد 6 أهداف من 11 نسبة 55% ياسر محمد 4 أهداف من 6 نسبة 67% أحمد هشام 4 أهداف من 9 نسبة 44% سيف هانى 3 أهداف من 4 بنسبة 75% مازن رضا 3 أهداف من 7 بنسبة 43% هاب محمد 3 أهداف من 5 بنسبة 60% ابراهيم السيد 2 هدف من 2 نسبة 100% يوسف أحمد 2 هدف من 2 نسبة 100% يوسف حسن 1 هدف من 1 نسبة 100% زياد أحمد 1 هدف من 1 بنسبة 100% Advertisements حمد سمير 1 هدف من 1 بنسبة 100%

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