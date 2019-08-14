شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة لمباراة ديكاداها الصومالى، اتحاد الكرة يغلظ الحد الأدنى لعقوبة الاعتداء على الحكام إلى الإيقاف 6 مباريات.

- الأهلى يصرف مليون و200 ألف جنيه للمالى "ديانج"

صرفت إدارة النادى الأهلى منذ أيام ما يقرب من 68 ألف دولار للمالى آليو ديانج لاعب وسط الفريق عبارة عن مقدم تعاقد، بعدما تعاقد الأهلى مع اللاعب المالى منذ عدة أسابيع قادماً من مولودية الجزائر لتدعيم وسط القلعة الحمراء لمدة خمسة مواسم مقبلة.

- اتحاد الكرة يغلظ الحد الأدنى لعقوبة الاعتداء على الحكام إلى الإيقاف 6 مباريات

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة بالاتفاق مع لجنة الحكام الجديدة تغليظ عقوبة الاعتداء على الحكام خلال مباريات الدورى الممتاز الجديد الذى ينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل.

- الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة لمباراة ديكاداها الصومالى

طبع مسئولو الزمالك، 10 آلاف تذكرة استعداداً لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 بالكونفدرالية الأفريقية.

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- محاولات فى الأهلى لتجهيز وليد سليمان قبل مواجهة بيراميدز

يحاول الجهاز الطبى للأهلى تجهيز وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتى تأتى ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

- الجونة يضم إسلام عبد النعيم لاعب طلائع الجيش رسميًا

نجح نادى الجونة فى الحصول على خدمات إسلام عبد النعيم لينضم لصفوف الفريق على سبيل البيع النهائى قادمًا من نادى طلائع الجيش.

- 150 جنيهًا شهريًا لتفعيل التأمين على المدربين باتحاد الكرة

حدد اتحاد الكرة مبلغ 150 جنيهًا يتم خصمها من كل مدرب لأندية الدورى الممتاز الجديد شهريًا، حتى يتم تفعيل مشروع التأمين على الحكام.

- الأهلى ينهى إجراءات سفر مؤمن زكريا للعلاج فى ألمانيا

ينهى مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام المقبلة إجراءات سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق إلى المانيا لخوض برنامج تأهيلى هناك، للتعافى من الإصابة التى يُعانى منها، والتى تحول دون قيده فى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.