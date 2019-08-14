شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: "ميتشو" مديرا فنيا للفريق والإعلان بعد الاتفاق مع أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك أن الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى هو من تم اختياره لتدريب الفريق الأبيض فى الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن اللجنة حددت ثلاثة مدربين لاختيار أحدهم لتدريب الفريق الأبيض وجاء الصربى ميتشو على رأس القائمة وبعده مواطنه ألكسندر ستانوفيتش المدير الفنى السابق للقادسية السعودى، ويأتى بعدهما الإيطالى جيوفانى دى بياسى فى الترتيب الثالث إلا أن الأخير حظوظه قليلة.

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وكان الزمالك قد حدد قائمة مدربين لاختيار أحدهم تضم كل من الصربي ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني لاورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ومواطنه أليكساندر ستانويفيتش و السويسري رينيه فايلر والايطالي جيوفاني دي بياسي واليوناني مارينوس أوزونيديس والارجنتيني رامون دياز.

وكشف المصدر ذاته أن الزمالك قرر تأجيل الإعلان اليوم عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا للفريق لحين الاتفاق مع ناديه على رحيله لتولى قيادة الزمالك خلال الساعات المقبلة.