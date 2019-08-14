شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن حميد أفضل لاعب فى مباراة مصر وسلوفينيا فى كأس العالم لناشئى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل عبد الرحمن حميد حارس المنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر وسلوفينيا بدور الـ16 من منافسات كأس العالم المقام فى مقدونيا.

ونجح منتخب ناشئى كرة اليد فى تحقيق الفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 / 23، لينجح فى التأهل إلى دور ربع النهائى.

بهذا الفوز نجح منتخب ناشئى اليد فى تحقيق الانتصار الخامس فى المونديال بعد الفوز فى 4 لقاءات بالدور الأول، وتلقى خسارة وحيدة أمام فرنسا.

ويلتقى منتخب ناشئين اليد غدا الخميس مع الفائز من لقاء أيسلندا واليابان فى دور الثمانية.

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وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28 /24 ثم الفوز على تايوان 36 /25 ثم كندا 47/20 ثم المجر 31 /24.

تضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.