شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم سلوفينيا 30 / 23 فى كأس العالم لناشئى اليد وتتأهل لربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد على نظيره السلوفينى بنتيجة 30 / 23 فى دور الـ16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا، ليتأهل إلى دور ربع النهائى.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 16 / 8 لصالح المنتخب المصرى، فى شوط شهد تألقا ملحوظا للاعبى أحفاد الفراعنة خاصة الحارس عبد الرحمن حميد.

وبهذا الفوز نجح منتخب ناشئى اليد فى تحقيق الانتصار الخامس فى المونديال بعد الفوز فى 4 لقاءات بالدور الأول، وتلقى خسارة وحيدة أمام فرنسا.

ويلتقى منتخب ناشئى اليد غدا الخميس مع الفائز من لقاء أيسلندا واليابان فى دور الثمانية.

وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28 /24 ثم الفوز على تايوان 36 /25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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