شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يدفع لاسارتى بالصفقات الجديدة أمام بيراميدز فى الكأس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يدفع الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى بالصفقات الجديدة فى مباراة بيراميدز السبت المقبل فى دور الـ16 لكاس مصر؟ سؤال طرحه الكثيرون فى الوسط الأهلاوى بعدما أبرم مسئولو النادى عدة صفقات خلال انتقالات الصيف الجارية، وهو ما نلقى الضوء عليه فى التقرير التالى:

س:ما الصفقات التى عقدها الأهلى الصيف الجارى؟

ج: تعاقد الأهلى مع كل منن المالى ديانج قادماً من مولودية الجزائر ومحمد مجدى "قفشة" من بيراميدز ومحمود متولى من الإسماعيلي بجانب تجديد إعارة رمضان صبحى من نادى هيدرسليفد الإنجليزى.

س: ما موقف اللاعبين من المشاركة فى التدريبات الأخيرة؟

ج: اللاعبون الأربعة يشاركون فى التدريبات الأخيرة بشكل قوى ومستمر وإن كان رمضان صبحى الأجهز حيث إنه مُعار للأهلى منذ يناير الماضى ويشارك مع الفريق بشكل مُستمر وظهر فى مباراة "إطلع بره" بطل جنوب السودان الأخيرة في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأحمر برباعية نظيفة.

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س: هل تظهر الصفقات الجديدة في مباراة بيراميز المقبلة بالكأس؟

ج: مشاركة ديانج فى مباراة بيراميدز تبدو صعبة للغاية فى ظل قناعة الجهاز الفنى بإن اللاعب المالى مازالت تحتاج فترة من الوقت حتى ينسجم مع باقى اللاعبين أما مشاركة قفشة ومتولي فستكون مرتبطة بسير المباراة ومجرياتها.

س: لماذ يتأخر لاسارتى فى الدفاع بالصفقات الجديدة؟

ج: ربما بسبب حاجته لمزيد من الوقت للانسجام كما أن لاسارتى من المدربين الذين لا يتميّزون بالجرأة والدفع بالصفقات الجديدة سريعاً.