شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مرتضى منصور يعلن موعد رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن موعد رحيله عن القلعة البيضاء، خلال المؤتمر الصحفى الذى يقام بمقر النادى بميت عقبة.

وقال منصور، خلال المؤتمر، إنه سيترك الزمالك بعد الانتهاء من فرع النادى بأكتوبر، قائلا: "هنسيب النادى بس لما نخلص 6 أكتوبر".

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وأضاف منصور أنه لا ينتظر شكر أو سب من أحد، بل يريد أن يتركه الجميع يعمل، واصفا المجلس الحالى "إحنا ناس شغالين ولا نستفيد من النادى".

وأشار رئيس النادى إلى أنه تم سداد الضرائب والتأمينات، والمستحقات المتأخرة الخاصة باجوجو لاعب الفريق السابق، قائلا: أنا مش جاى النادى فراش.. أنا أصغر مؤلف قانون ومحامى لى اسمى، كما أن إسماعيل يوسف قائد للفريق، ولم يكن لاعبا فى مركز شباب "بشالوش".