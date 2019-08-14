مصدر يكشف .. المدرب الأقرب لتولي تدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في اللجنة الفنية بنادي الزمالك إن المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش"ميتشو" هو الأقرب لقيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع مدير فني لقيادة الفريق خلفًا لخالد جلال والذي رحل عقب خسارة لقب الدوري.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء أن اللجنة الفنية التي عينها رئيس النادي قد استقرت على ثلاثة أسماء وهي ميتشو، ومواطنه الصربي ألكسندر ستانوفيتش والمدرب الإيطالي جيوفاني دي بياسي.

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وأكمل المصدر أن المدرب ميتشو هو الأقرب لتولى قيادة الفريق، خاصة وأن المدرب ستانوفيتش له تجربة عمل في دولة الكيان الصهيوني وهو ما يقلل من فرصه تواجده مع الفريق.

وشدد المصدر على أن اللجنة لا تفضل التعقد مع المدرب دي بياسي وذلك بسبب كبر سنه -63 عامًا- وهو ما يزيد من حظوظ المدرب ميتشو.

وأعلن رئيس الزمالك أنه استقر على اسم المدير الفني الجديد لكنه سيُعلن اسمه فور وصول إلى القاهرة لإتمام التفاوض.