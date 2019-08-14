رئيس الزمالك: دعوة القدامى كشفت الجميع والبعض لم يحضر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الدعوة التي وجهها لنجوم الفريق القدامى لمناقشة ملف المدير الفني الجديد كشفت الكثيرين لافتًا إلى أن لم يكن يخشى تحمل المسئولية.
ويعقد رئيس النادي الأبيض مؤتمرًا صحفيًا بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة.
وخلال المؤتمر الصحفي قال رئيس الزمالك: "وجهت الدعوة لنجوم الكرة القدامى من أجل الحضور لمناقشة ملف المدير الفني للفريق، هناك عدد من الرموز لم يحضر بالرغم من أنه رئيس النادي الوحيد الذي كرم الرموز".
وأعرب رئيس النادي الأبيض عن استيائه من هجوم البعض على قرارات إدارة الزمالك بالاستعانة بالرموز لاختيار المدير الفني، موضحا أنه لا يخشى المسؤولية مثلما يردد البعض.
وأكد رئيس النادي الأبيض أنه كشف الجميع بعد جلسة الأمس مع نجوم الكرة لاختيار المدير الفني الجديد.
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