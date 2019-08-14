رئيس الزمالك: دياز طلب تدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال رئيس نادي الزمالك، إن الأرجنتيني رامون دياز، هو من عرض نفسه على إدارة النادي من أجل تدريب الفريق.
ويعقد رئيس الزمالك مؤتمرًا صحفيًا حاليًا في مقر النادي بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، إسماعيل يوسف، علاء مقلد، وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن عدد من الأمور الخاصة بالنادي.
وأضاف رئيس النادي من خلال المؤتمر الصحفي أن المدرب الأرجنتيني هو من عرض نفسه على النادي، مضيفًا: "نجله كتب هذا على مواقع التواصل الاجتماعي."
وأعلن رئيس الزمالك أنه توصل لاتفاق مع المدرب دياز لقيادة الزمالك مقابل 2 مليون دولار سنويًا لكن أحد المحاربين لنادي الزمالك تدخل وأفسد الصفقة.
ويبحث مجلس إدارة الزمالك عن مدير فني يخلف خالد جلال والذي رحل بعد خسارة لقب الدوري.
وكان جلال قد تولى تدريب الفريق عقب السويسري كريستيان جروس والذي قاد الزمالك للفوز بالكونفدرالية الأفريقية.
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