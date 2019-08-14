رئيس الزمالك: انتخابات تكميلية للمجلس في سبتمبر.. ولن نبيع تذاكر ديكاداها بالأسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه قرر عمل انتخابات أيام 6 أو 7 أو 8 سبتمبر المقبل، لاستكمال المقاعد الفارغة في مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم، الأربعاء، إلى أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات.

وقال رئيس الزمالك: "سيتم إقامة انتخابات أيام 6 أو 7 أو 8 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات بداية من غدًا الخميس".

Advertisements

وأكمل: "سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات المقبلة".

وتطرق رئيس الزمالك للحديث عن تذاكر مباراة فريقه أمام ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا على طباعة 10 ألاف تذكرة.

وقال رئيس الزمالك: "سيتم بيع التذاكر بداية من التاسعة من مساء اليوم في مقر النادي، وسيستمر بيعها حتى غدًا".

واختتم: "لن يتم بيع أي تذكرة في الأسكندرية، لأنني أكتشف المؤامرات يومًا بعد الآخر، أعتذر لجماهير الزمالك هناك ولكن سيتم البيع في القاهرة فقط".