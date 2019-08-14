رئيس الزمالك يُهاجم رئيس لجنة الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شن رئيس نادي الزمالك هجومًا على سمير عثمان رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة.

ويعقد رئيس الزمالك مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن عدد من الأمور أبرزها المدير الفني للفريق بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس

وشن رئيس النادي هجومًا كبيرًا على سمير عثمان والذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا للجنة الحكام في اتحاد الكرة.

وقال رئيس الزمالك لسمير عثمان إنه يعمل في قناة النادي الأهلي وعليه أن لا ينسى هذا الأمر.