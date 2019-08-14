وسام بن يدر يرفض كبار القارة وينضم إلى موناكو الفرنسي

انتقل وسام بن يدر مهاجم أشبيلية إلى موناكو بعقد لمدة خمس سنوات بينما ذهب روني لوبيز لاعب الوسط البرتغالي في الاتجاه المعاكس وفقا لإعلان من الناديين يوم الأربعاء.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة بينما ذكرت تقارير محلية أن موناكو دفع 40 مليون يورو (44.71 مليون دولار) مقابل الشرط الجزائي في عقد بن يدر لاعب منتخب فرنسا البالغ عمره 29 عاما.

والتحق بن يدر بتشكيلة أشبيلية في يوليو تموز 2016 وسجل 70 هدفا في ثلاثة مواسم مع الفريق المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

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وقال بن يدر لموقع موناكو على الإنترنت ”أنا سعيد جدا بالانضمام إلى موناكو. اخترت موناكو لأني أؤمن بهذا المشروع ولدي إصرار على أن أفعل كل شيء ممكن لتحقيق طموحاتنا المشتركة“.

وتدرج لوبيز، الذي يلعب كجناح أيمن أو أيسر، ضمن صفوف الناشئين في بنفيكا وبدأ مسيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا وعمره 17 عاما خلال موسم 2011-2012. ووقع لوبيز على عقد لمدة خمس سنوات مع أشبيلية.

وأنهى موناكو الموسم الماضي بالدوري الفرنسي في المركز 17 وبدأ هذا الموسم بالهزيمة 3-صفر أمام أولمبيك ليون يوم الجمعة الماضي.