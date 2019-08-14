كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. قال عامر في تصريحات خاصة، إن الأمن قرر فتح أبواب ملعب برج العرب من الثانية مساء يوم الجمعة وحتى الثامنة، موضحًا أنه تقرر تخصيص بوابة 2 لدخول الصحفيين، وبوابة 4 لدخول الحكام واللاعبين. أبواب ملعب برج العرب من الثانية مساء يوم الجمعة وحتى الثامنة، موضحًا أنه تقرر تخصيص بوابة 2 لدخول الصحفيين، وبوابة 4 لدخول الحكام واللاعبين.

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