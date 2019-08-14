بايرن ميونيخ يواصل مفاوضاته مع مانشستر سيتي لضم ساني

يواصل بايرن ميونيخ الألماني تعاقده مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب ليروي ساني على الرغم من إصابة بالرباط الصلبيبي.
كشفت صحيفة بليد الألمانية أن النادي سيستغل إصابة اللاعب من أجل التفاوض مع مانشستر سيتي، على خفض قيمة الصفقة والتعاقد معه خلال موسمالانتقالات الصيفية الحالي.
أشارت الصحيفة إلى أن الفريق الألماني خلال ساعات سوف يعلن تعاقده مع اللاعب.
والجدير بالذكر أن ساني تعرض إلى الإصابة بالرباط الصلبيبي خلال لقاء الدرع الخيرية الإنجليزية.
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