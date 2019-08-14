إقامة أولى بطولات القاهرة للخماسي الحديث بمركز شباب الجزيرة

تقيم منطقة القاهره للخماسي الحديث برئاسة عرفه محمود بطولتها الاولى لموسم ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ للخماسي الحديث بمركز شباب الجزيره يوم ٣٠ أغسطس الجاري.

وقد أشار "عرف " الي موافقة مجلس إدارة المنطقه علي العديد من المميزات التي تساهم في نشر اللعبه ومشاركة اللاعبين ببطولات المنطقه، و منها توزيع جوائز علي ٨ لاعبين الأوائل وليس ٣ فقط، توزيع ميداليات لأول

مسابقة الجري و مسابقة السباحه لكل مرحله سنيه، توزيع شهادات تقدير لأول ٢٠ لاعب في كل مرحله سنيه بالبطولة.

وقال وائل سليمان عضو مجلس إدارة المنطقه ان تلك البطوله لها اهميهخاصه نظرا لانها اول بطولة خماسي حديث تقام بمركز شباب الجزيره و خاصة بعد التطوير الهائل للمركز

والذي جعله جاهزا لاستضافة بطولات محليه و دوليه في جميع الالعاب.

واشار د خالد سمير رئيس اللجنه الاعلاميه الي انه تلك البطوله سوف تشهد منافسات قويه بين اللاعبين والانديه المشاركه بعد اعلان مدير المنطقه عصام فاروق عن موافقة مجلس الادارة علي المساهمة بنسبة ٥٠ % من تكلفة سفر اللاعبين الأوائل، وايضا تحمل تكلفة سفر أحد مدربي الانديه المشاركه في البطوله (عن طريق القرعه العلنية) إلى بطولة العالم بألمانيا ٢٠٢٠ و هو ماتم يحدث من قبل.