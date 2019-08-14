صور .. انطلاق الدورة الدولية لمدربى الجمباز بالمركز الأوليمبى

انطلقت صباح، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الدولية للمدربين للجمباز للمستوي الأول، وذلك بالمركز الأوليمبي لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى، والتى تقام خلال الفترة من 14 وحتى 21 أغسطس الجارى بنادى وادى دجلة بالمعادى والمركز الأوليمبى، تحت إشراف الدكتورة نهاد زايد، مدير عام الاتحاد، في أفرع الجمباز الفني رجال

والجمباز الفني آنسات والجمباز الإيقاعي بمشاركة 86 مدربًا ومدربة، من دول كرواتيا وبيلاروسيا وتونس والمغرب والجزائر والصين ونيجيريا ولبنان واليمن وبلغاريا وألمانيا وكولومبيا إضافة إلى عدد من المدربين المصريين، كما يوجد 5 خبراء للعبة من البرازيل وإنجلترا وكولومبيا وبلغاريا وألمانيا ، قد افتتح الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز مساء أمس الدورة.

يأتي ذلك في إطار خطة الاتحاد المصري للجمباز لتطوير الكوادر والمدربين والإطلاع على أحدث سبل التدريب فى العالم والإستعانة بأفضل خبراء اللعبة، وتطوير الأداء الفني للمدربين وأطلعهم على كل ما هو جديد في مجال تدريب الجمباز وكل مستجدات وأحدث طرق التدريب المتبعة فى العالم.