لاعب أستون فيلا يعلق على ظهور تريزيجيه مع الفريق

تحدث اللاعب نيل تايلور، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، عن زميله محمود تريزيجيه، وظهوره الأول مع الفريق في الدوري الإنجليزي.

كان تريزيجيه شارك مع أستون فيلا في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام توتنهام هوتسبير، السبت

الماضي، وانتهت بهزيمة أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

قال تايلور في تصريحات صحفية "تريزيجيه وكل الصفقات الجديدة مفيدة لأستون فيلا، وسيدركون المزيد عن الدوري الإنجليزي بمرور

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الوقت".

أضاف "أعتقد أننا رأينا تريزيجيه وما قدمه يوم السبت، أنه إضافة رائعة لنا".

أردف "علينا أن نكون أفضل في المباريات المقبلة، لقد قمنا بفترة إعداد جيدة، وقمنا بعدد من الصفقات الرائعة".

يستعد أستون فيلا يوم السبت المقبل، لمواجهة بورنموث في الجولة الثانية من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.