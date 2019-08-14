عبد الرحمن حميد أفضل لاعب في مباراة مصر وسلوفينيا

حصل عبد الرحمن حميد حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، على جائزة أفضل لاعب في مواجهة الفراعنة أمام سلوفينيا، التي جمعتهما اليوم في كأس العالم لليد بمقدونيا.
وكان منتخب مصر لكرة اليد للناشئينتمكن من الفوز على سلوفينيا بنتيجة 30/23، في إطار مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم لليد للناشئين.
وتأهلت مصر لدور الثمانية لتواجه الفائز من منتخبي اليابان وأيسلندا.
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