عبد الرحمن حميد أفضل لاعب في مباراة مصر وسلوفينيا

حصل عبد الرحمن حميد حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد للناشئين

، على جائزة أفضل لاعب في مواجهة الفراعنة أمام سلوفينيا، التي جمعتهما اليوم في كأس العالم لليد بمقدونيا.

وكان منتخب مصر لكرة اليد للناشئين

تمكن من الفوز على سلوفينيا بنتيجة 30/23، في إطار مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم لليد للناشئين.

وتأهلت مصر لدور الثمانية لتواجه الفائز من منتخبي اليابان وأيسلندا.