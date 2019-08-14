الجونة يشاطر هشام زكريا أحزانه

نعى نادي الجونة رحيل والدة الكابتن هشام زكريا، المدير الفني الأسبق للفريق، والتي وافتها المنية اليوم الأربعاء. قالت الصفحات الرسمية لنادي الجونة على مواقع التواصل الاجتماعي :"تتقدم أسرة نادي الجونة بخالص العزاء للكابتن هشام زكريا، المدير الفني الأسبق للفريق، في وفاة والدته.. نسأل الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان". التواصل الاجتماعي :"تتقدم أسرة نادي الجونة بخالص العزاء للكابتن هشام زكريا، المدير الفني الأسبق للفريق، في وفاة والدته.. نسأل الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان". قاد هشام زكريا نادي الجونة في رحلة الصعود للممتاز موسم 2017-18، كما قاد انطلاقة الفريق في الدوري الممتاز للموسم المنصرم 2018-19.

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