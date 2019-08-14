ريال مدريد يضع فينسيوس ضمن صفقة نيمار

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، سعيه للتعاقد مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفة الحالية.
كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يدرس إدراج فينيسيوس جونيور في صفقةتبادلية مع باريس سان جيرمان، مقابل استقطاب نيمار إلى النادي الملكي.
أشارت الصحيفة أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، غير مقتنع بإمكانات فينسيوس، وأعطى لهالضوء الأخضر للرحيل.
يذكر أن ريال مدريد بدأ بقوة في محاولة التعاقد مع نيمار، بعد فشل ضم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويواجه الفريق الملكي منافسة قوية مع برشلونة من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي، والذي يرغب في العودة للنادي الكتالوني عن الانتقال للمرينجي.
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