مرتضى منصور يكشف سبب عدم التعاقد مع فيريرا

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سبب عدم تعاقد الفريق مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا كمدير فني، لقيادة الأبيض في الموسم المقبل.
قال منصور- خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء- " فيريرا اعتذر عن تدريب الزمالك لظروف شخصية، وأكد أنه في حال موافقته سيتولى تدريب الفريق في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل، ومع ارتباط الزمالك بعدد منالبطولات صرفنا النظر عن التعاقد معه".
وأوضح "ما رددته الصحف بأن أمير وأحمد مرتضى، سافروا لتسوية مستحقات فيريرا أمر غير صحيح، فقد توجهوا للبرتغال من أجل التفاوض معه لتدريب الفريق".
وواصل "لا يعقل أن يتم السفر بتكلفة 100 دولار من أجل 10 آلاف دولار، انتقالهمكان بغرض التفاوض فقط ولا صحة لما يقال غير ذلك".
وكان مرتضى منصور قد وصل إلى مقر الزمالك لبدء للمؤتمر الصحفي للكشف عن تطورات ملف استقدام المدير الفني الأجنبي الجديد لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريف الفار أعضاء مجلس الإدارة.
كما حضر عدد من نجوم الكرة المصرية وهم محمود الخواجة ومحمد سعيد وعادل دسوقي، واللواء هاني عبادة مدير أمن النادي.
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