خروج بورتو وتأهل صعب لأياكس في تصفيات أبطال أوروبا

شهدت مواجهات التصفيات الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019/ 2020 مفاجأة كبيرة، تمثلت بخروج نادي بورتو البرتغالي وسيلتك الاسكتلندي من المسابقة القارية، وتأهل صعب لفريق أياكس أمسترادم الهولندي في مباريات الإياب بالمسابقة القارية.



وعلى ملعب "الدراغاو" تعرض نادي بورتو صاحب الأرض والجمهور لخسارة مفاجأة أمام ضيفه كراسنودار الروسي بثلاثة أهداف مقابل اثنين، مما جعل وصيف الدوري البرتغالي بالموسم الماضي يخرج من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.



وفي مباراة أخرى، استطاع نادي أياكس أمستردام الهولندي بطل الدوري والكأس بالموسم الماضي التغلب على باوك سالونيكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لينجو رفاق النجم المغربي حكيم زياش من فخ ضيفهم، ويضمنوا التأهل إلى المرحلة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.



وخرج نادي سيلتك الاسكتلندي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ضيفه فريق كلوج الروماني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المواجهة القوية التي جمعت بينهما على ملعب "سيلتك بارك"، فيما ودّع بازل السويسري المسابقة القارية، نتيجة خسارته أمام مُضيفه لاسك لينز النمساوي بثلاثة أهدف مقابل هدف وحيد.





وضمن نادي أوليمبياكوس اليوناني التأهل إلى المرحلة المقبلة من دوري الأبطال، بعد أن تغلب على ضيفه إسطنبول باشاك شهير بهدفين مقابل لا شيء، فيما نجا كلوب بروج البلجيكي من فخ دينامو كييف الأوكراني، نتيجة فوزه على ضيفه بمجموع المواجهتين (4-3)، في حين ودع كوبنهاغن الدنماركي المسابقة القارية بركلات الترجيح (7-6) ضد سرفينا زفيزدا (النجم الأحمر) الصربي.



ووصل نادي أبويل نيقوسيا القبرصي إلى المرحلة المقبلة من المسابقة القارية، بعدما فاز على مُضيفه كارباغ أغدام الأذربيجاني بهدفين مقابل لا شيء، فيما انتصر روزنبورغ النرويجي على ماريبور السلوفيني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

