اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وسلوفينيا بث مباشر يلا شوت.. رابط كورة لايف مشاهدة مباراة مصر كأس العالم لكرة اليد

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ضرب منتخب مصر موعدًا ناريًا مع منتخب سلوفينيا في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا والمقامة حاليًا في مقدونيا.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية في مونديال اليد برصيد 8 نقاط بعد فوزه علي (المجر – السويد – الصين تايبيه – كندا) والخسارة من (فرنسا)، بينما احتل منتخب سلوفينيا المركز الرابع في المجموعة الأولي برصيد 4 نقاط من فوزين علي (تشيلي - السعودية)، و3 هزائم (كرواتيا – النرويج – اسبانيا).

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير طريق مصر حتي الوصول لنهائي بطولة كأس العالم:-

- دور الـ16:

مصر × سلوفينيا .. (الأربعاء 14 أغسطس) الساعة 2:00 ظهرًا

دور الثمانية:

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الفائز (مصر × سلوفينيا) ضد الفائز (أيسلندا × اليابان).. (الخميس 15 أغسطس)

- الدور نصف النهائي:

الفائز (مصر × سلوفينيا ضد ايسلندا × اليابان) ضد الفائز (فرنسا × النرويج ضد البرتغال × مقدونيا) .. (السبت 17 أغسطس)

الفائز (كرواتيا × المجر ضد الأرجنتين ×ألمانيا) ضد الفائز (اسبانيا × السويد ضد الدنمارك × تونس) .. (السبت 17 أغسطس)

- النهائي:

يلتقي في النهائي الفائز من المباراة الأولي في الدور نصف النهائي، مع الفائز من المباراة الثانية، يوم الأحد المقبل 18 أغسطس الجاري، بينما يلتقي الخاسرين بالمباراتين في لقاء تحديد المركز الثالث في نفس اليوم