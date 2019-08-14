رياضة | ضربة قوية لريال مدريد في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قوية لريال مدريد في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكمل فريق ريال مدريد اليوم الأربعاء، ثاني تدريب له هذا الأسبوع استعدادًا لمباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيغو السبت المقبل على ملعب بالايدوس.

وغاب عن التدريب المصابان ماركو أسينسيو ورودريغو، بينما قام الفرنسي فيرلان ميندي الذي تعرض لإصابة عضلية في الفخذ في أواخر يوليو الماضي بتدريبات بالكرة على العشب وكذلك داخل صالة الألعاب الرياضية، في حين لايزال براهيم دياز يتعافى من إصابته العضلية.

كما لم يشارك في التدريب الجناح الويلزي غاريث بيل والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، اللذان تدربا داخل صالة الألعاب الرياضية.

وبدأ التدريب بعمليات الإحماء بالكرة وبعدها تدريبات على تدوير الكرة والضغط، قبل أن يواصل اللاعبون تدريبات بدنية وتكتيكية، وبعدها أنهوا المران بمباريات مصغرة لإتقان الاستحواذ.