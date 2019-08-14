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رياضة | مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بالمدرب الجديد

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي عن موعد وصول المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال منصور إن المدير الفني الجديد سيصل القاهرة عقب مباراة الفريق المقبلة بدوري الأبطال، أنهينا توقيع العقود مع المدرب الجديد وسيتولي تدريب الفريق الأحد القادم".

وضع مرتضي منصور، الصربي أليكسندر ستانوفيتش مدرب القادسية السعودي سابقًا ومواطنه ميشو مدرب أوغندا سابقًا على رأس أولوياته لتدريب القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

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وينتظر أن ينهي الزمالك الاتفاق مع ستانوفيتش بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة أو الصربي ميشو مدرب أوغندا سابقًا لتدريب الفريق على أن يصل أحدهما يوم الأحد المقبل لاستلام المهمة بشكل رسمي.

ورفض مرتضي منصور الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد للحفاظ على السرية لحين وصوله وإنهاء التعاقد بشكل رسمي.

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