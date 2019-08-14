رياضة | مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بالمدرب الجديد

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي عن موعد وصول المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال منصور إن المدير الفني الجديد سيصل القاهرة عقب مباراة الفريق المقبلة بدوري الأبطال، أنهينا توقيع العقود مع المدرب الجديد وسيتولي تدريب الفريق الأحد القادم".

وضع مرتضي منصور، الصربي أليكسندر ستانوفيتش مدرب القادسية السعودي سابقًا ومواطنه ميشو مدرب أوغندا سابقًا على رأس أولوياته لتدريب القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

Advertisements

وينتظر أن ينهي الزمالك الاتفاق مع ستانوفيتش بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة أو الصربي ميشو مدرب أوغندا سابقًا لتدريب الفريق على أن يصل أحدهما يوم الأحد المقبل لاستلام المهمة بشكل رسمي.