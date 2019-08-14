رياضة | محمد صلاح يفتح النار على جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يفتح النار على جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف محمد صلاح نجم نادي ليفربول أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أهم من الفوز بالدوري الإنجليزي

وأوضح محمد صلاح لشبكة سي إن إن الأمريكية أن جميع المدربين واللاعبين في أوروبا، يضعون لقب دوري أبطال أوروبا في المقام الأول لهم وذلك على خلفية تصريحات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن الفوز بالدوري الإنجليزي أهم من دوري أبطال أوروبا".

وأضاف صلاح: "لا أعرف إذا كان جوارديولا قال عن أفضلية الفوز بالدوري الإنجليزي أم لا ولكن أعتقد أنك إذا منحته فرصة الاختيار بين الدوري المحلي ودوري الأبطال لاختار الأخير".

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وتابع صلاح: "هذا رأيي الشخصي فدوري الأبطال هو أكبر مسابقة في كرة القدم وكل مدرب وكل لاعب بها.. بالتأكيد الدوري الإنجليزي بطولة كبيرة، ولكن يظل دوري الأبطال هو المسابقة الأكبر".

وكشف محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن أنه ينتظر مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي في الساعة التاسعة مساء اليوم.

وأكد محمد صلاح لشبكة سي إن إن الأمريكية أن هدفه التتويج بالسوبر الأوروبي لعلى حساب تشيلسي مشيرًا إلى أنه يحب مثل هذه المباريات.

وقال محمد صلاح: "أحب المباريات الكبيرة والنهائية.. تشيلسي يريد الفوز بالبطولة مع فرانك لامبارد مدربه الجديد وكذلك نحن نريد التتويج باللقب".