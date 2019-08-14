رياضة | بالوتيلي يقترب من العودة لإيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالوتيلي يقترب من العودة لإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية عن عودة النجم الإيطالي ​ماريو بالوتيلي​ للدوري الإيطالي تحديدًا ​بريشيا​ الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وقال الصحفي جيانلوكا دي مارزيو في شبكة سكاي سبورتس عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن بالوتيلي سيوقع على عقد لمدة ثلاث مواسم والإعلان الرسمي قد يكون غدًا.

وأشار دي مارزيو إلى أن فلامنجو البرازيلي كان من أشد المهتمين ببالوتيلي في الأيام الماضية الذي لعب في الكالتشيو مع إنتر ميلان وميلان.