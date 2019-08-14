رياضة | لامبارد يعلق على رحيل هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يعلق على رحيل هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف ​فرانك لامبارد​ المدير الفني لتشيلسي بأن إيدن ​هازارد​ نجم الفريق السابق وريال مدريد الحالي كان اللاعب الأكثر إنتاجاً في الفريق كما أنه كان قائدا.

وقال لامبارد في تصريحات نقلتها صحيفة tribal football البريطانية : "لقد لعبت معه وهو من الواضح من أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية وخلال الفترة التي قضاها في تشيلسي، كان عمومًا اللاعب الأكثر إنتاجية من حيث المساعدة والأهداف كما أنه كان قائدًا".

واختتم لامبارد تصريحاته قائلاً : "لكن الخبر الإيجابي بالنسبة لنا هو أن لدينا مجموعة من اللاعبين الذين لديهم الآن الفرصة للظهور جماعيا وفرديا. كفريق واحد، علينا أن نجد طريقة للمضي قدماً لأن نادٍ مثل تشيلسي سيستمر دائمًا".